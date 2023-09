Mines, énergies, BTP… Ces secteurs où investir en Afrique

Simandou, c’est parti ! Après un accord de principe avec les autorités guinéennes au mois de mars, les partenaires pour l’exploitation du gisement, Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, viennent de signer en août les accords de construction du chemin de fer et du port de ce mégaprojet minier. Estimé à 10 milliards de dollars, le chantier de mise en exploitation des riches gisements de fer du sud-est de la Guinée figure désormais comme le plus important projet de toute l’Afrique dans le secteur.

À l’image de Simandou, nombreux sont, pour cette année 2023 et au-delà, les investisseurs nationaux, panafricains ou extra-continentaux à miser sur l’Afrique. Le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) sur les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux en témoigne. Le nombre de projets nouveaux (greenfield) en Afrique annoncés par