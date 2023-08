Au Zimbabwe, la Zanu-PF toute-puissante

Voici 43 ans que la Zanu-PF tient le Zimbabwe d’une main de fer. À l’instar de plusieurs autres partis issus des mouvements de libération, il dit aujourd’hui encore protéger les acquis de la lutte contre la domination coloniale. Mais pour les protéger de qui, ou de quoi ?

Au Zimbabwe, pays où les violations des droits de l’homme sont fréquentes et qui souffre d’une mauvaise gouvernance généralisée, la question mérite d’être posée. Du parti unique, il ne manque à la Zanu-PF que le nom et cela fait bien longtemps que les libérateurs sont devenus des oppresseurs. « C’est le parti de l’indépendance, et ce statut lui a valu un soutien considérable au sein de l’opinion de 1980 à 1995 environ, résume Blessing-Miles Tendi, professeur agrégé de politique africaine à l’université d’Oxford (Royaume-Uni). Et puis au fil des années, la Zanu-PF a appris à manipuler les règles du jeu électoral à son avantage. »

L’armée, pilier du pouvoir

L’armée, poursuit-il, est le premier pilier de son pouvoir. En 2017, c’est d’ailleurs un coup d’État militaire qui a mis fin au règne d’un Mugabe vieillissant. Emmerson Mnangagwa, qui l’a remplacé au sommet de l’État et qui briguera un second mandat lors des élections du 23 août, ne s’y est pas trompé et a su faire de la place, dans son entourage et au sein du gouvernement, à nombre de chefs militaires. Son vice-président, Constantino Chiwenga, est d’ailleurs un ancien général.

Il y a six ans, quand les chars ont déferlé dans les rues de Harare, les Occidentaux n’ont pas trouvé grand-chose à y redire. « Aucun État n’a condamné le coup de force ou n’a pris de mesures [pour sanctionner ses auteurs] », souligne Blessing-Miles Tendi. « Les différentes branches de l’armée sont toutefois inégalement loyales envers le parti au pouvoir. On aurait tort de l’envisager comme un bloc monolithique.”

Une chose est sûre : par le passé, plusieurs hauts responsables militaires ont affirmé qu’ils ne reconnaîtraient aucun dirigeant qui n’aurait pas « les références » de la guerre de libération. En 2011, le général Douglas Nyikayaramba, décédé de Covid en 2021, avait ainsi déclaré dans une interview aux médias locaux que les plus hauts gradés refuseraient d’accepter que le pays soit dirigé par un parti autre que la Zanu-PF.

Le problème bien sûr, c’est que les vétérans de la guerre de libération sont de plus en plus âgés, si bien que l’exigence ne sera bientôt plus réaliste. Ainsi, Emmerson Mnangagwa, qui a participé à la lutte pour l’indépendance, fêtera ses 81 ans trois semaines après l’élection.

Massacres du Matabeleland

Comment la Zanu-PF est-elle parvenue à conserver le pouvoir aussi longtemps ? Robert Mugabe était redoutablement efficace lorsqu’il s’agissait d’éliminer ses rivaux. Peu après son arrivée au pouvoir, il a ordonné une violente répression contre les dirigeants et les partisans d’un mouvement (la ZAPU, la Zimbabwe African People’s Union) qui avait combattu à ses côtés pour évincer le régime de la minorité blanche à la tête de ce qui s’appelait la Rhodésie. On considère que 20 000 civils ont été tués dans les provinces du Matabeleland et des Midlands lors d’une opération qui avait été baptisée Gukurahundi.

« La Zapu était un formidable parti d’opposition et les Occidentaux ont fermé les yeux », résume Blessing-Miles Tendi. Le gouvernement zimbabwéen n’a lui jamais reconnu sa responsabilité ni présenté ses excuses aux familles des victimes, et encore moins proposé une quelconque indemnisation. À l’époque, Emmerson Mnangagwa était ministre de la Sécurité.

La Zanu-PF se pense-t-elle aujourd’hui encore irremplaçable ? D’une certaine manière, oui, répond Wellington Gadzikwa, maître de conférences en études politiques à l’université du Zimbabwe. « [Ses dirigeants] pensent vraiment que c’est à eux qu’il incombe de protéger les acquis de l’indépendance, et que si un autre parti arrive au pouvoir, ils seront perdus. Ils veulent régner éternellement parce qu’ils sont convaincus d’avoir libéré le pays. »

Des électeurs apathiques ?

Et le pouvoir, la Zanu-PF n’est pas près de le lâcher. « Des institutions telles que la commission électorale ne sont pas susceptibles d’agir d’une manière qui désavantagerait ceux qui sont au pouvoir, résume Wellington Gadzikwa. La Zanu-PF contrôle les médias, l’opinion publique et les zones rurales par l’intermédiaire des chefs. Il lui est facile de se maintenir au pouvoir. En outre, le parti n’hésite pas à manipuler les gens pour les maintenir sous son contrôle. Les Zimbabwéens redoutent de nouvelles violences. Ils finissent par voter pour la Zanu-PF pour rester en sécurité. »

Cette apathie des électeurs profite bien sûr au parti, qui dispose de vastes ressources tandis que l’opposition est à court d’argent. Nicholas Aribino, un universitaire zimbabwéen, explique que le parti a bénéficié, pendant près de 40 ans, d’une véritable captation des ressources. « Et pour ses membres, le fait d’être au pouvoir est un moyen de sécuriser et de protéger leurs richesses mal acquises. »

Le Zimbabwe est aujourd’hui classé 157e sur 180 dans l’indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International. « Il y a la disparition de 15 milliards de dollars de revenus diamantaires, comme l’a souligné Mugabe avant sa mort en 2019. Les membres de la Zanu-PF ont acquis de nombreuses fermes pendant le programme de réforme agraire des années 2000, il y a aussi le scandale de la mafia de l’or, le pillage du matériel agricole, énumère Nicholas Aribino. Et c’est tout cela que le parti cherche à protéger en se maintenant au pouvoir. »

Des lois répressives

« La loi a été utilisée comme une arme de répression, reprend-il. La Zanu-PF a profité de son avantage au Parlement pour faire adopter des textes qui ont par exemple permis au gouvernement d’infiltrer légalement les espaces en ligne des citoyens afin d’écraser toute dissidence. » Il cite ainsi le projet de loi de modification de la codification du droit pénal, également appelé « projet de loi patriotique », ou le projet de loi de modification des organisations bénévoles privées, qui vise à réglementer strictement la société civile. Tous ces textes, affirme Nicholas Aribino, sont destinés à écraser la dissidence.

« Des dirigeants de partis d’opposition comme Job Sikhala, député de Zengeza West, et Jacob Ngarivhume, de Transform Zimbabwe, ont été emprisonnés afin d’instiller la peur », ajoute-t-il.