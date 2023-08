Pourquoi les agences de notation soignent la Badea

Avec sa collection de A, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea) est la bonne élève des banques de développement actives sur le continent. Le 17 août, la Japan Credit Rating Agency (JCR) a en effet gratifié l’institution d’une notation AAA avec perspectives stables.

Une performance dans la lignée des notes attribuées par deux des « Big Three » anglo-saxonnes. Moody’s, en mai dernier, et S&P Global Ratings, en octobre 2022, ont, respectivement, attribué à la Badea les notes de AA2 et AA avec perspectives stables. Deux crans en dessous de la notation japonaise, mais les agences de référence louent néanmoins la qualité exceptionnelle de crédit de la Badea.