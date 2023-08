Au Sénégal, Yewwi Askan Wi marquera-t-elle contre son camp ?

Un an presque jour pour jour après son entrée tonitruante à l’Assemblée nationale, alors bardée d’un contingent de 53 députés sur 165 qui a largement contribué à amenuiser la marge de manœuvre de la mouvance présidentielle, la principale coalition de l’opposition n’en finit plus de se déchirer.

Le 9 août, au moment même où la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi (YAW) annonçait renoncer à poursuivre son compagnonnage avec Taxawu Sénégal, le parti de Khalifa Sall et Barthélémy Dias (respectivement ancien et actuel maire de Dakar), une autre démarche à la signification lourde de sens était engagée par une vingtaine de députés de l’opposition, au premier rang desquels les camarades d’Ousmane Sonko – incarcéré depuis le 31 juillet et qui a entamé aussitôt une grève de la faim.