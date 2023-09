Pour les Africaines qui veulent devenir PDG, une étape clé : le conseil d’administration

Les conseils d’administration seraient de parfaits tremplins pour accéder au poste le plus élevé d’une entreprise. C’est en tout cas ce que concluent, dans une récente étude, Catherine H. Tinsley, professeure de management à la McDonough School of Business de l’Université de Georgetown, aux États-Unis, et Kate Purmal, ancienne haute dirigeante et spécialiste du conseil en stratégie.

Démontrer ses compétences et se faire connaître

Pour parvenir à ce constat, les deux expertes ont observé et comparé les trajectoires professionnelles de 100 femmes directrices générales ou PDG avec celles d’autant de dirigeants au sein d’entreprises de secteurs et de tailles similaires.

Résultat : 59 % des femmes devenues PDG ont d’abord siégé au sein de conseils d’administration avant de diriger une grande société, contre 42 % des hommes chefs d’entreprise. Et seules 18 % d’entre elles avaient déjà eu de telles responsabilités, contre 52 % parmi leurs homologues masculins.

Au cours de leurs recherches, Catherine H. Tinsley et Kate Purmal se sont rendu compte qu’être administratrices d’entreprise avait permis à ces patronnes de démontrer leur compétences mais aussi de se faire connaître auprès d’autres conseils d’administration à la recherche de PDG.

Briser le plafond de verre autrement

À la différence de parcours professionnels masculins, qui conçoivent l’accession à un board comme l’ultime étape à accomplir dans une carrière en entreprise, ceux des femmes incluent cette étape beaucoup plus souvent, faute de pouvoir briguer ceux de direction générale à cause du plafond de verre.

Pour compter plus de femmes dirigeantes, les deux chercheuses enjoignent donc les administrateurs en quête de PDG à changer leur manière de recruter. La solution, selon elles : ouvrir le spectre de recherche aux expériences de conseil d’entreprise.

* Cet article est initialement paru dans Jeune Afrique, rubrique Emploi, le 19 août 2019.