Au Burkina Faso, l’ancien ministre Vincent Dabilgou condamné à sept ans de prison

Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a reconnu Vincent Dabilgou « coupable » de faits de « détournement de deniers publics », portant sur 1,12 milliard de FCFA (environ 1,7 million d’euros), « enrichissement illicite », « blanchiment de capitaux » et « financement occulte de parti politique », notamment le Nouveau temps pour la démocratie (NTD), la formation qu’il préside.

L’ancien ministre des Transports de Roch Marc Christian Kaboré, qui fut en poste de 2018 jusqu’au putsch de janvier 2022 qui renversa l’ancien président, a été condamné à onze ans d’emprisonnement, dont sept ferme.

Son parti suspendu

Il devra en outre s’acquitter d’une amende de 3,3 milliards de FCFA (4,7 millions d’euros) et les activités de son parti ont été suspendues. Le NTD, ex-parti de la mouvance présidentielle, avait raflé 13 sièges de député aux législatives de 2020, contre 3 en 2015. Cette percée avait créé la surprise et lui avait conféré une position stratégique dans les jeux d’alliances politiques. Le tribunal a également ordonné la confiscation de biens de l’ancien ministre, à hauteur des sommes détournées au profit du Trésor public et prononcé son inéligibilité pour cinq ans.

Quatre autres personnes, dont deux ex-collaborateurs de Vincent Dabiglou, ont également écopé de peines de prison allant de six à onze ans et de lourdes amendes.

(Avec AFP)