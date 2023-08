Quand le stress du manager réduit la performance de ses équipes

Dans une période stressante, un manager sur trois ne sait pas gérer la pression et est perçu comme mutique et fermé au dialogue. C’est ce que conclut une étude publiée par le cabinet américain VitalSmarts, spécialisé dans le conseil en management. Les auteurs, David Maxfield et Justin Hale, ont demandé à 1 334 salariés de décrire, via un questionnaire en ligne, le comportement de leur manager en situation de stress. Leurs conclusions montrent qu’un effet domino s’opère et que le stress d’un ou d’une manager affecte aussi la performance de ses équipes.

