Au Nigeria, Bosun Tijani, le nouveau ministre de l’Économie numérique, déjà contesté

Au pouvoir depuis mai, le président nigérian, Bola Tinubu, a opéré un remaniement ministériel le 16 août. Alors que certains fidèles sont promus, comme le banquier Wale Edun, ministre des Finances, ou l’ex-gouverneur de l’état de Rivers, Nyesom Wike, ministre du Territoire de la capitale fédérale, Bosun Tijani a été nommé ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique.

Mark Zuckerberg, Emmanuel Macron, Bill Gates…

Diplômé en informatique et en économie de l’université de Jos avant d’intégrer de prestigieuses universités anglo-saxonnes telles que Warwick Business School et Harvard Kennedy School, Bosun Tijani est également titulaire d’un doctorat en innovation et développement économique de l’université de Leicester. Mais s’il est aujourd’hui nommé au sein du gouvernement, c’est plus pour sa contribution au développement de l’écosystème tech au Nigeria que pour ses diplômes.