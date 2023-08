En Guinée, « Bill Gates » blanchi par la justice

Est-ce la fin des ennuis pour Kabinet Sylla, plus connu en Guinée sous le sobriquet de « Bill Gates » ? Arrêté le 3 novembre 2022, l’intendant de la présidence lorsqu’Alpha Condé était au pouvoir a bénéficié, ce 16 août, d’un non-lieu de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), une juridiction créée au lendemain du coup d’État du 5 septembre 2021. « Après vingt mois d’investigation, les juges d’instruction n’ont retenu aucune charge contre lui et ordonné sa libération, s’est réjoui Almamy Samory Traoré, avocat du prévenu joint par Jeune Afrique. Nous sommes très soulagés par la décision. Il faut saluer le courage des juges. »

Absence de preuves