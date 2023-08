Travail, famille… et ministère des Sports : en RDC, Kabulo Mwana Kabulo en pleine tourmente

La vague « néoafricaine » des médias autoproclamés panafricanistes et des régimes bombardés nationalistes traquent les anciennes pratiques de mal-gouvernance comme la corruption, le tripatouillage électoral et autre clientélisme. Au registre du népotisme surgit, ces derniers jours, un cas congolais qui fait le buzz, tant le nom épinglé est étranger à la nasse politique mais familier des Africains : François Kabulo Mwana Kabulo, ancien journaliste vedette de Radio-France international et ministre congolais des Sports et des Loisirs depuis le 23 mars dernier.

Certes, la politique semble bien une affaire d’héritage familial, dans cette RDC où un « fils de », Félix Tshisekedi, a succédé à un « fils de », Joseph Kabila. Mais ce ministère congolais semble être un cas d’école, comme tente de le démontrer un simili organigramme devenu viral. Établi par la publication africanewsrdc.net, le visuel s’est répandu, sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poudre. L’article associé fait la liste des membres de la famille du ministre dont les carrières riment désormais avec le ministère de leur parent. Et la liste est impressionnante.

Un air de Gondwana

Jugez plutôt : la fille, Flora Kashila Kabulo Disolo, conseillère en charge permanente des dossiers « Numérique et Innovation » et du suivi des activités de basket-ball aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa ; la fille encore, Fanta Kabulo Mulaba, secrétaire particulière du ministre en charge du suivi des activités de cyclisme aux Jeux de la Francophonie ; la fille toujours, Tania Kabulo Mukendi, secrétaire au sein du cabinet ; le gendre Didi Ngoy Mulaba, conseiller financier du ministre et coordonnateur du Secrétariat technique des Jeux de la Francophonie ; le deuxième gendre, Éric Kashila Kongolo, directeur de cabinet et suppléant à la députation nationale ; le troisième gendre, Carlo Mukendi, intendant du ministre et du comité de supervision des Jeux de la Francophonie ou encore le neveu, Yves Kabulo Djamba, chauffeur du cabinet.

Quant à l’épouse Véronique Bongo Kabulo, c’est comme suppléante à la députation nationale qu’elle entend tirer son épingle du jeu politique, en décembre prochain, dans la circonscription Kinshasa/Lukunga … Si des internautes s’amusent de cet organigramme, comme Jean Bamanisa, qui évoque les membres d’une famille qui « ne peuvent se quitter et décident de poursuivre la vie commune aux lieux de travail public », d’autres tentent de déminer cette révélation d’informations somme toute publiques. Ghislain Collin demande qu’on lui cite « l’article » qui interdit de telles pratiques à un dirigeant. Mbala-Dila Lumana Lusamvuku, lui, réclame justement une nouvelle législation en décrivant comme « pathétique cette manière de faire profiter sa famille des lambris de la république ! »

Manifestement estomaqué que le dossier concerne « le “Kabulo Mwana Kabulo” qu’on entendait à la radio », l’humoriste nigérien Mamane y voit une manifestation des dérives qu’il dénonce, dans ses chroniques satiriques, au cœur de sa caricature de la République très très démocratique : « Bienvenue au Gondwana ».