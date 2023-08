Russie-Afrique : les leaders africains comme chez eux chez Vladimir Poutine

Le Kremlin persiste et signe : l’Afrique constitue aujourd’hui un terrain privilégié pour ses ambitions diplomatiques, en particulier depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un peu plus d’un an et demi. Les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères organisaient ainsi, les 14 et 15 août, la Conférence sur la sécurité internationale à Moscou et le forum Armée-2023 non loin de la capitale. L’occasion de rassembler un aéropage de personnalités politiques du continent.

« Lutte contre le néocolonialisme »