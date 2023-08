En RDC, Salomon Idi Kalonda, le bras droit de Katumbi, bientôt tiré d’affaire ?

Moïse Katumbi (à g.) et Salomon Idi Kalonda à Genève, le 2 juin 2017. © Photo by Fabrice COFFRINI / AFP

Le 30 mai 2023, alors qu’il s’apprête à prendre l’avion pour Lubumbashi, Salomon Idi Kalonda est arrêté sur le tarmac de l’aéroport de Kinshasa-Ndjili en présence de son patron, l’opposant Moïse Katumbi. Il sera détenu dans les locaux des services de renseignement militaire jusqu’à son incarcération, le 10 juin, à la prison militaire de Ndolo.

Près de trois mois plus tard, il s’apprête à comparaître devant les juges de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour l’ouverture de son procès à la prison militaire de Ndolo.

Conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda est accusé d’atteinte à la sûreté de l’État ainsi que de collusion avec des responsables rwandais et des cadres de la rébellion du M23 pour renverser le président Félix Tshisekedi « au profit d’un ressortissant de la région du Katanga ». Il est aussi poursuivi pour avoir incité « des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, détention illégale d’armes et de munitions de guerre ».