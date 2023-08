Est de la RDC : nouvel appel à lever l’état de siège

Des personnalités politiques et des membres de la société civile ont appelé, le 16 août à Kinshasa, à la levée de l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. Ces deux provinces de l’est de la RDC sont depuis le 6 mai 2021 placées sous cette mesure, qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés.

L’appel à sa levée intervient à l’issue de trois jours d’évaluation menée à Kinshasa par les élus nationaux et provinciaux, des responsables traditionnels, religieux et associatifs, à l’initiative du président Félix Tshisekedi.

Vives critiques

Les 132 signataires estiment que « l’unique et seule option » à prendre est « la levée pure et simple de l’état de siège ». Ils demandent aussi au gouvernement de « rétablir » les institutions civiles et de « renforcer les opérations militaires de grande envergure » dans la région.

Depuis des mois, le maintien de cette mesure est vivement critiqué par des militants des droits de l’Homme et les mouvements citoyens. Ces derniers estiment qu’elle n’a pas réussi à stopper les violences.

Le 6 mai, au deuxième anniversaire de son instauration, Amnesty International avait estimé que, non seulement « la situation en matière de sécurité dans les deux provinces s’est considérablement détériorée », avec « une recrudescence des attaques contre les civils », mais que l’instauration de l’état de siège avait aussi « aggravé la situation des droits humains ».

« Un échec »

« Tout le monde sait que l’état de siège est un échec », a réagi Jean-Claude Katende, président de l’Association africaine des droits de l’Homme (Asadho).

Dans une tribune publiée mercredi dans la presse nationale, Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord-Kivu et actuel ministre de l’Industrie, a rappelé que « c’est avec l’état de siège que le M23 a refait surface » en RDC, s’emparant depuis l’année dernière de vastes territoires dans le Nord-Kivu.

(Avec AFP)