Trans, MTF, cisgenre… L’effacement du féminin

« Le XXIe siècle sera le siècle des femmes », disait Béchir Ben Yahmed. J’ose soutenir le contraire. C’est le XXe siècle qui l’a été. Parce qu’il a signé la naissance du mouvement de libération de la femme et l’émergence d’une vraie internationale féministe. Parce qu’il nous a dotées d’acquis fondamentaux et nous a affranchies des conditions de mineure et d’esclave. Partout dans le monde, l’émancipation était en marche, et l’affaire nous semblait pliée.

Étrange marche-arrière