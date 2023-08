De sa famille au PDG, Ali Bongo Ondimba et ses équipes de campagne

GR_ALI_BONGO_2

En vue de sa réélection, Ali Bongo Ondimba (ABO) a mis à profit le traditionnel discours annuel du 16 août, veille de la fête nationale, ainsi que les trois jours de célébration de ce 63e anniversaire de l’indépendance. Réduction des frais de scolarité de 25%, gratuité des manuels à la rentrée, mise en service, à Libreville, de 4 000 réverbères et ouverture d’une voie de contournement de la capitale (un projet relancé en 2020)… À quelques jours des élections générales, et notamment du scrutin présidentiel, le chef de l’État a multiplié les effets d’annonce.

Depuis plusieurs mois, ABO s’est lancé dans une « tournée républicaine » qui, bien qu’elle ait été engagée avant l’annonce de sa candidature, avait tout l’air d’une précampagne. Mais, si Ali Bongo Ondimba et son équipe ont usé à bon escient du temps qui leur était dévolu, l’ouverture officielle de la campagne, le 11 août, a donné un coup d’accélérateur aux ambitions du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir).

Sur avenues et boulevards de Libreville, les panneaux « Ali pour tous » sont partout. D’importants chantiers doivent être livrés au moment opportun. Ainsi, le 9 août, le premier bâtiment de la Baie des rois a été inauguré en présence d’Ali Bongo Ondimba. Il s’agit du siège social du Fonds gabonais d’investissements stratégiques, qui se veut éco-responsable.

Le gigantesque projet de la Baie des rois, un nouveau quartier qui se voudrait la vitrine de Libreville le long du front de mer, est devenu, ces dernières années, le symbole de l’immobilisme du chef de l’État pour ses détracteurs. Des commentaires auxquels ABO souhaite couper court.

Multipliant les allocutions, les discours et les visites dans tout le pays, le candidat-président espère bien remporter le scrutin et entamer au plus vite un troisième mandat. « Pour notre nation, [ces élections générales] sont un grand moment de démocratie, a-t-il rappelé dans son discours du 16 août. J’invite chacune et chacun de vous à se rendre aux urnes et à voter en paix et pour la paix, pour aujourd’hui et demain ».