En RDC, l’étau se desserre-t-il autour de François Beya ?

Tous étaient des proches collaborateurs de François Beya, l’ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi accusé d’avoir comploté contre le chef de l’État congolais et qui vit en exil en France depuis maintenant un an. Le colonel David Cikapa était son directeur de protocole, Guy Vanda officiait comme secrétaire particulier, Lily Tambwe Mauwa était commissaire supérieur principal et Pierre Kalenga Kalenga avait le grade de colonel. Tous ont bénéficié ce mercredi 16 août d’une remise en liberté provisoire.