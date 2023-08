Le chef du gouvernement formé à l’issue du coup d’État au Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, s’est rendu le 15 août au Tchad, où il a été reçu par le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, ont annoncé le gouvernement et la présidence.

Ali Mahaman Lamine Zeine est arrivé à bord d’un avion militaire nigérien et a été accueilli à l’aéroport de N’Djamena par son homologue, Saleh Kebzabo, avant de rencontrer à la présidence le chef de l’État, selon un message et des photos diffusés par la primature et la présidence tchadiennes sur Facebook.

Ali Mahaman Lamine Zeine, un économiste de formation qui a été ministre des Finances dans les années 2000, a été nommé il y a une semaine par les auteurs du coup d’État qui a renversé le 26 juillet le président élu Mohamed Bazoum, séquestré depuis. Rien n’avait fuité de cette visite avant l’annonce de l’arrivée du chef du gouvernement nigérien.

« Bon voisinage »

Le jour même de cette rencontre, plusieurs pays ont appelé à une résolution pacifique de la crise au Niger, à deux jours d’une réunion militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) devant évoquer une possible intervention armée pour rétablir le président Bazoum.

« Nous sommes arrivés porteurs d’un message du chef de l’État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité et sa fraternité, et qui me demande de renouveler ce sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger », a déclaré Ali Mahaman Lamine Zeine, dans une déclaration diffusée par la présidence tchadienne après sa rencontre avec Mahamat Idriss Déby Itno.

« Nous sommes dans un processus de transition, nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, et réitéré notre disponibilité à rester ouvert et échanger avec toutes les parties, mais avons insisté sur l’indépendance de notre pays », a-t-il ajouté.

Le président tchadien s’était rendu à Niamey le 30 juillet et était notamment apparu sur une photo partagée par le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, assis aux côtés du général Salifou Mody, l’une des figures du régime militaire nigérien.

(avec AFP)