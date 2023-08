L’algérien Yassir signe un partenariat avec le PSG

Le stade du Parc des Princes, à Paris. © Photo by FRANCK FIFE / AFP

L’actualité autour du Paris Saint-Germain (PSG) a beaucoup tourné autour des questions sportives – le départ du Brésilien Neymar à Al-Hilal (Arabie saoudite), la suite du feuilleton Kylian Mbappé, etc. – et c’est sans doute la raison pour laquelle l’accord conclu entre le club français et la société algérienne Yassir n’a pas eu un écho retentissant. Pourtant, ce contrat de sponsoring va tout de même permettre au PSG d’engranger 15 millions d’euros sur trois ans, un montant loin d’être négligeable.

La société Yassir, créée en 2017 et présidée par Noureddine Tayebi, fut l’une des premières entreprises de VTC en Algérie. Son application, Yassir, spécialisée dans les livraisons et les paiements en Afrique du Nord, est implantée dans sept pays (Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Afrique du Sud, France, Canada). En 2022, l’entreprise a levé 150 millions d’euros pour favoriser son expansion. La notoriété du PSG, suivi par plus de 200 millions de personnes dans le monde, devrait l’y aider.

De son côté, le Paris-SG espère renforcer son image en Afrique du Nord, en particulier en Algérie, où son grand rival, l’Olympique de Marseille (OM), jouit d’une forte popularité, comme c’est le cas dans de nombreux pays francophones.

Tebboune était à Doha en juillet

Le club parisien est détenu depuis 2011 par Qatar Sports Investments (QSI), l’une des filiales du fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA). Et cet accord entre Yassir et le PSG n’a pu être scellé qu’avec l’aval du pouvoir qatari, puisqu’il est de fait propriétaire du club.

L’officialisation de ce partenariat intervient moins d’un mois après la visite de travail à Doha, les 15 et 16 juillet dernier, du président algérien Abdelmadjid Tebboune, lequel s’était déjà rendu au Qatar en février 2022 pour une visite d’État. Lors de son dernier séjour dans la capitale du petit émirat, le chef de l’État algérien a rencontré l’émir qatari Tamim Ben Hamad Al Thani dans un contexte diplomatique relativement favorable.

Lors de la crise entre le Qatar et l’Arabie saoudite, en 2017, Alger avait adopté une position neutre, appelant à une médiation entre les deux pays, une attitude appréciée par les Qataris. Alger et Doha entretiennent de très bonnes relations, et la récente visite de Tebboune a été l’occasion de conclure un accord de partenariat stratégique.