Présidentielle au Gabon : à Oyem, les partis à la recherche d’un « vote fang »

La bataille fait rage dans le Woleu-Ntem entre le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) et les formations de l’opposition réunies dans l’alliance Alternance 2023. L’enjeu de cette région, la quatrième du Gabon en nombre d’habitants ? Le vote fang et sa présumée puissance. La première ethnie du pays, dont le berceau se situe à Oyem, la capitale régionale, est en effet influente à travers tout le territoire et représente un levier stratégique pour l’opposition comme pour la formation d’Ali Bongo Ondimba. Les deux adversaires s’attachent donc, à quelques jours seulement des élections générales, et en particulier de la présidentielle, à la courtiser et la conquérir.

« Les misères sont les mêmes à Franceville qu’à Oyem »