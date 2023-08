Au Sénégal, Ousmane Sonko radié du fichier électoral… Pour l’instant ?

L’avenir politique d’Ousmane Sonko est-il désormais scellé ? Le principal opposant à Macky Sall, incarcéré depuis le 31 juillet pour sept chefs d’accusation dont « appel à insurrection », a été radié des listes électorales et ne pourra donc plus prétendre à une candidature à la présidentielle du 25 février 2024. L’information a été confirmée à Jeune Afrique par Mor Talla Tine, le préfet de Dakar, et une source gouvernementale qui n’a pas souhaité faire de commentaires.



Les rumeurs d’un retrait du fichier électoral du leader du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), le principal parti d’opposition dissous fin juillet, avait essaimé, il y a quelques jours, dans la presse sénégalaise. Laquelle affirmait que la demande de radiation du maire de Ziguinchor du fichier électoral avait été adressée à Antoine Félix Diome, le ministre de l’Intérieur, par Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, il y a plusieurs semaines. Contactés, ni ces deux membres du gouvernement ni leurs services n’ont répondu à nos sollicitations.