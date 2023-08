Boulaouane, le vin du Maroc qui a conquis l’Europe

CES MARQUES AFRICAINES DEVENUES DES SUCCÈS INTERNATIONAUX (4/4) – Autrefois déconsidérée, la culture viticole marocaine veut désormais s’inscrire dans l’ère de la qualité. Entre multitude des terroirs, diversité des cépages, limitation des traitements phytosanitaires, vendanges manuelles et pressurage direct des raisins, le Maroc exporte désormais de prestigieux « vins du soleil ».

À l’entrée de ce supermarché parisien, avenue du Général-Leclerc, le Boulaouane – propriété du groupe français Castel – occupe une place de choix au rayon des vins étrangers. Des pieds de la chaîne montagneuse de l’Atlas, où il est produit, jusqu’à l’Hexagone, où il est majoritairement consommé, la réputation de ce vin, disponible en deux versions, le rouge et le gris, n’est plus à faire. Il connaît un certain succès auprès des cavistes, cafés, hôtels, et il est devenu un incontournable dans les restaurants marocains.