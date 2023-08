Java, le café qui se rêve en Starbucks africain

CES MARQUES AFRICAINES DEVENUES DES SUCCÈS INTERNATIONAUX (3/4) – Né en 1999, le café-restaurant Java House – anciennement Nairobi Java House – fait déjà partie du patrimoine kenyan. Dans les centres commerciaux, les stations-services, les aéroports, les rues fréquentées de Nairobi… Avec ses quelque 85 points de vente, Java House est partout.

À l’origine, l’enseigne a choisi d’ouvrir ses premiers commerces dans les fameux mall, ces centres commerciaux prisés des classes moyennes et supérieures. Et, alors que de nombreux Kényans adoptaient progressivement la culture du diner américain, la demande pour cette offre à la carte variée a grimpé en flèche. Java n’avait alors qu’une tâche à accomplir : rapprocher le café des gens, se débarrasser de l’étiquette « haut de gamme » et pénétrer largement le marché. Cela a fonctionné.