Au Mali, un mouvement de l’armée fait craindre une nouvelle guerre entre Bamako et le Nord

Sommes-nous proche de l’éclatement d’un nouveau conflit au Mali ? Jeudi 10 août, vers 18 heures, le porte-parole du Cadre stratégique permanent (CSP), une coalition de mouvements politiques et militaires indépendantistes du nord du Mali, signalait un accrochage entre ses hommes et les Forces armées maliennes (Fama), appuyées par les supplétifs de la milice russe Wagner, non loin de la ville de Ber, à une dizaine de kilomètres de Tombouctou. Un acte marquant selon lui « le début des hostilités » entre les partisans de l’État indépendantiste de l’Azawad et les autorités de Bamako.

Le spectre d’un nouveau conflit