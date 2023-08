En RDC, Kalev Mutond n’est plus recherché par la justice

Dans une lettre datée du 10 août 2023, le procureur général près la cour d’appel de Kinshasa-Gombe a annoncé la suspension de l’avis de recherche qui avait été émis à l’encontre de Kalev Mutond, l’ancien patron des renseignements congolais. Selon le magistrat Robert Kumbu Phanzu, « les raisons qui ont justifié cet avis de recherche ne subsistent plus ».

Discret retour

Incontournable sécurocrate de l’ère Kabila, « Kalev » a dirigé l’Agence nationale de renseignement (ANR) de 2011 à 2019, avant de devenir conseiller du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, jusqu’à la destitution de ce dernier, en janvier 2021. Il avait ensuite eu plusieurs démêlés avec la justice congolaise.

Mis en cause quelques mois plus tard pour des faits de « tortures physiques et morales, arrestations arbitraires, détention illégale, menaces de mort, et tentative d’assassinat », et visé par une plainte de l’a