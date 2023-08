Obaid Amrane : « Ithmar Capital a aussi une dimension de diplomatie économique »

Obaid Amrane est à la tête d’Ithmar Capital, et a présidé le dernier Forum africain des investisseurs souverains (Asif), à Kigali, en juillet 2023. © DR

Présidé par Ithmar Capital, le Forum africain des investisseurs souverains (Asif) a tenu sa réunion annuelle en juillet dernier, à Kigali. Accueillie par le fonds souverain rwandais Agaciro Development Fund, cette deuxième édition s’est donné pour objectif d’explorer les pistes de partenariats stratégiques sur le continent.

« Initialement, le projet trouvait son origine dans notre conviction que, pour être audible et impactant dans le domaine de l’investissement et celui des infrastructures en particulier, nous avons besoin d’agir collectivement avec une démarche coordonnée et consolidatrice », explique le directeur général d’Ithmar Capital, Obaid Amrane.

À Lire Mohamed Benchaâboun, nouveau VRP de l’investissement au Maroc

Créé en 2011 par l’ancien ministre du Tourisme et actuel conseiller royal, Yassir Zenagui, pour soutenir la stratégie touristique du royaume, le fonds souverain marocain a vu ensuite son mandat s’élargir aux infrastructures et d’autres