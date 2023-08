À Donsin, le Burkina boute Meridiam (et la France) hors de son aéroport

Entamées en 2018 à la suite d’un protocole d’accord entre l’État et le consortium Meridiam AMP, les négociations avaient connu une accélération après la rencontre entre le président Roch Marc Christian Kaboré et le président de Meridiam, Thierry Déau, en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines de mai 2018, pour aboutir en octobre 2021. © Vize/Enia

Le 9 août 2023, le Burkina Faso a décidé de mettre fin à la convention de concession de l’aéroport de Donsin, qui liait l’État au consortium composé de Meridiam* et son partenaire, Aéroport de Marseille Provence (AMP).

Les opérateurs français s’engageaient à investir plus de 220 millions d’euros pour concevoir, construire et exploiter le futur aéroport international burkinabè, situé à 35 kilomètres de la capitale, Ouagadougou, et prévu pour accueillir 1 million de passagers par an à sa mise en service.