Entre Ousmane Sonko et Khalifa Sall, la rupture est consommée

Après de longues semaines de silence gêné, la rupture est désormais exposée au grand jour. Le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, membre fondateur de Yewwi Askan Wi (YAW), ne semble plus faire partie de cette coalition d’opposition. Créée fin 2021 dans la perspective des élections locales qui se sont tenues quelques mois plus tard, la coalition avait été le fruit d’une alliance entre Ousmane Sonko, Khalifa Sall et le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR). Elle devait devenir « l’un des plus forts regroupements d’opposition que le Sénégal ait jamais connu », prédisait à l’époque Ousmane Sonko.

L’idylle a fait long feu. Dans un communiqué au ton belliqueux, la coalition a réagi mercredi à ce qu’elle qualifie de « trahison » de la part de Taxawu : le vote du nouveau bureau de la mairie de Dakar. La capitale avait été remportée en janvier 2022 par Barthélémy Dias, premier allié de Khalifa Sall. Selon un accord conclu à l’époque entre le parti d’Ousmane Sonko et Taxawu Sénégal, le poste de premier adjoint au maire revenait au Pastef. En l’occurrence, c’est le député Abass Fall, un proche d’Ousmane Sonko, qui a occupé le poste de premier adjoint à Barthélémy Dias depuis sa victoire.