Au Mali, le numéro un de la fédération de football et un ex-président de l’Assemblée écroués

Mamoutou Touré (à g.) et Issaka Sidibé. © Montage JA : facebook ; Nicolas Remene/Le Pictorium/Maxppp

L’actuel président de la Fédération malienne de football (Femafoot), Mamoutou Touré, dit Bavieux, ancien directeur financier de l’Assemblée nationale, et Issaka Sidibé, président de l’Assemblée de 2014 à 2020, sous la présidence d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ont été inculpés, le 9 août, pour « atteinte aux biens publics » et placés sous mandat de dépôt, d’après deux sources judiciaires. Les faits qui leur sont reprochés n’ont pas été précisés.

Le préjudice s’élèverait à 17 milliards de F CFA (26 millions d’euros), dont 7 milliards de F CFA (10,6 millions d’euros) en indemnités irrégulières, selon une source proche du pôle d’investigations financières. Le président de la Femafoot est emprisonné quelques jours avant la tenue d’élections internes, dont son poste s’annonce comme l’un des enjeux.

Voix discordantes

IBK a été renversé en août 2020, après des mois de contestation contre la faillite de l’État et contre la corruption. Les militaires, qui ont dissous l’Assemblée nationale, ont attribué à la lutte contre la corruption et à la défense de la souveraineté nationale une place centrale dans la nouvelle Constitution, adoptée en juin dernier.

Cet engagement proclamé a donné lieu à la mise en cause et à l’incarcération d’un certain nombre de personnalités. Les voix discordantes peinent par ailleurs à se faire entendre sans risquer d’être inquiétées.

