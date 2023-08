Oragroup – Vista Bank : Simon Tiemtoré signe enfin le deal

Le long feuilleton pour la reprise d’Oragroup se dirige vers son dernier épisode. En effet, le fonds d’investissement Emerging Capital Partners (ECP) et le groupe Vista officialisent, dans un communiqué commun diffusé le 10 août, la signature d’un accord en vue de la cession totale des parts détenues par le premier au second, au sein d’Oragroup.

Le groupe Vista – holding du réseau Vista Bank fondé par Simon Tiemtoré – doit ainsi devenir l’actionnaire majoritaire du groupe bancaire basé à Lomé, avec plus de 61 % du capital, après approbation de la commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa), des autorités monétaires des autres zones (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Cemac, Guinée et Mauritanie), ainsi que des autorités boursières de l’Umoa. Selon nos informations, le groupe Vista doit également sécuriser son financement.

Comme l’ont révélé nos confrères d’Africa Business+ en octobre dernier, le capital-investisseur ECP et les institutionnels Proparco, German Investment Corporation (DEG) et Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO) ont enfin trouvé preneur pour leurs parts dans Oragroup, après l’échec de la reprise, en novembre 2020, par l’Institut de prévoyance sociale – Caisse générale de retraite des agents de l’État ivoirien (IPS-CGRAE), bloquée par le gendarme ouest-africain du secteur bancaire.

Stratégie panafricaine