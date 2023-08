Quel message Mohammed VI a-t-il cherché à faire passer ? Dans le discours qu’il a prononcé lors de la fête du Trône, le 29 juillet dernier, le roi a employé à quatorze reprises l’adjectif de « sérieux » pour articuler son propos.

Un « sérieux » que le roi s’est bien gardé de définir, mais dont il a néanmoins pris la peine d’esquisser les contours : « Le sérieux que Nous exaltons n’est pas un terme vide de sens, de portée purement formelle. C’est, au contraire, un concept intégré qui recouvre un ensemble d’idéaux et de principes opératoires. »

Dans l’esprit de Mohammed VI, cette rigueur a sans aucun doute contribué au développement du royaume dans toutes ses dimensions, aussi bien économique et institutionnelle que sportive, comme le souverain l’a laissé entendre un peu plus loin : « Aussi longtemps que le sérieux est le moteur de nos actions, nous réussirons à renverser les difficultés et à relever les défis. »