Trafic de passeports en Côte d’Ivoire : où en est l’enquête ? 

Dans la retentissante affaire d’acquisition frauduleuse de la nationalité et de trafic de passeports, les investigations se poursuivent. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a en effet débuté les auditions des suspects. Parmi eux, Abbas Badreddine, incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan depuis le 17 juillet.

Le cerveau aux arrêts