Se nourrir ou pas : au Sénégal, le dilemme du prisonnier Sonko

À l’Hôpital principal de Dakar, où il a été transféré le 6 août, Ousmane Sonko refuse toujours de cesser sa grève de la faim, et ce malgré les appels réitérés de différentes personnalités de l’opposition. « Nous vous implorons solennellement […] de mettre un terme à cette diète pour remporter ensemble la victoire contre Macky Sall, obnubilé par sa haine démesurée et son obscurantisme », ont ainsi écrit les leaders de Yewwi Askan Wi (YAW), la principale coalition de l’opposition, dans un message adressé au maire de Ziguinchor et rendu public le 8 août. « Nous, [vos] fidèles et éternels compagnons, estimons que nous [en] sommes à un épisode crucial, exigeant que vous gardiez intactes vos facultés physiques et mentales, — épisode qui nous mènera inéluctablement au pouvoir en 2024 », ajoutent les signataires.



Deux jours plus tôt, c’était l’homme d’affaires Pierre Atepa Goudiaby, à la fois proche de Macky Sall et d’Ousmane Sonko, qui, dans une lettre ouverte, exhortait l’opposant à « revenir à l’usage de méthodes classiques dans [son] combat politique ». « Je te demande de mettre fin à la grève de la faim que tu as initiée pour dénoncer, à ta manière, l’injustice et ce que tu considères comme le fait du prince », écrit l’architecte. Pierre Atepa Goudiaby avait déjà entrepris une médiation entre le chef de l’État sénégalais et Ousmane Sonko pour faire lever le blocus policier installé autour du domicile de l’opposant pendant près de soixante jours.