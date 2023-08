Bazoum en balade ? La fausse vidéo qui inonde les réseaux sociaux

Depuis le 26 juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum, élu en 2021, vit reclus entre les murs de sa résidence, à Niamey. Tenu enfermé par les mutins qui se sont emparés du palais présidentiel, le chef d’État est gardé dans le sous-sol du bâtiment en compagnie d’une partie de sa famille. Il n’est pas autorisé à en sortir.

Ses conditions de détention, que le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya) décrit dans un communiqué datant du 9 août comme « drastiques, cruelles et inhumaines », font l’objet de spéculations sur les réseaux sociaux. Une vidéo d’une trentaine de secondes a été relayée à de nombreuses reprises ces derniers jours, et visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Décontracté

On y voit le chef de l’État en pleine journée, l’air décontracté et muni de lunettes de soleil, marcher tout sourire le long d’un imposant bâtiment rose et blanc. Encadré uniquement par des militaires – au nombre de huit au moins – et par le vidéaste, Mohamed Bazoum s’apprête à passer devant un petit groupe de civils. Mais l’élément qui a le plus fait polémique est sans doute le téléphone portable qu’il tient de la main gauche. Les soldats conversent allègrement autour de lui.

À Lire Exclusif – Révélations sur la séquestration de Mohamed Bazoum

« Dans l’attente d’une intervention de la Cedeao, le président Bazoum fait une petite balade de santé au sein du palais présidentiel, en compagnie des militaires. Merci pour le téléphone portable en main! » ironise un internaute, le 9 août. Les commentaires fusent, accusant le chef de l’État nigérien, qui refuse de donner sa démission aux putschistes, de mentir sur sa détention et d’être en réalité en parfaite forme. Et si la vidéo a aussi rapidement fait le tour de la Toile, c’est qu’elle a été partagée par une organisation non gouvernementale suivie par plus de 20 000 personnes sur X (anciennement Twitter) : l’ONG ivoirienne La Vie, dirigée par Simon Soro, le frère de l’ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro.

Fake news

Pourtant, cette vidéo n’a pas été tournée dans les environs du palais présidentiel. Elle date en réalité de plusieurs mois, bien avant le coup d’État qui secoue le pays depuis deux semaines. On en retrouve la trace sur le réseau social chinois TikTok : c’est « Rüss Lënfänt Čhøčø », ou @lenfantchoco22, qui compte près de 10 000 abonnés et plus de 20 000 « j’aime » sur son compte, qui l’a partagée. Visiblement pro-Bazoum, puisqu’il propose également des images invitant à soutenir le chef de l’État, l’utilisateur a publié ce document le 5 avril 2023.

Contrairement à ce qui a été diffusé par La Vie, la vidéo est filmée à l’horizontale, et on peut lire, à côté du drapeau nigérien ajouté sur les images, « Gouré ». Cette dénomination renvoie à un département nigérien, ainsi qu’au chef-lieu homonyme de ce dernier, situé dans la région de Zinder dans le sud du pays.