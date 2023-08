Coup d’État au Niger : le Mali et le Burkina Faso mettent la pression sur l’ONU

Des manifestants tiennent un drapeau russe et une banderole de soutien aux chefs des juntes du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, lors de la fête de l’indépendance, à Niamey, le 3 août 2023.

Le Mali d’Assimi Goïta et le Burkina Faso d’Ibrahim Traoré continuent de soutenir le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui a pris en otage le président nigérien, Mohamed Bazoum, depuis le 26 juillet dernier. Mardi 8 août, leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, Abdoulaye Diop et Olivia Rouamba, ont ainsi écrit au Conseil de sécurité des Nations unies afin de marquer la ferme opposition de Bamako et de Ouagadougou à toute intervention militaire de la Cedeao au Niger.

« Volonté populaire »