Patience Dabany vs Nicole Asselé : le clan Bongo se déchire pour la mairie de Libreville

« Les nés avant la honte, ne venez plus nous traumatiser, on vous connaît. » Ce refrain, tous les Gabonais ou presque l’ont déjà fredonné. Le tube « On vous connaît », dont le clip compte 28 millions de vues sur Youtube, Patience Dabany l’a chanté partout, de Libreville à Abidjan, en passant par Paris. Cependant, le 26 août, ce n’est pas sur la scène musicale, qu’elle connaît si bien, que l’ancienne première dame montera, mais dans l’arène politique – qui ne lui est pas non plus étrangère.

La « Mama », véritable icône de la musique gabonaise, a été durant près de trente ans la femme de celui qui devient en 1967 le président du pays, Omar Bongo Ondimba. Le couple divorce en 1987, date à laquelle Joséphine Nkama entame depuis l’étranger une carrière musicale. Sans jamais trop s’éloigner des cercles politiques gabonais, sur lesquels règne en maître son fils, Ali Bongo Ondimba, depuis 2009.