Après le temps des incertitudes vient celui des choix. Le Niger dispose de plusieurs richesses, dont la jeunesse est la plus belle. Celle-ci doit pouvoir choisir son avenir et ne pas se bercer d’illusions. Aujourd’hui, un général appelé à la retraite a bouleversé l’ordre constitutionnel pour convenances personnelles. Il risque d’entraîner le pays dans une lutte et une faillite irrémédiables. Ses alliés du Mali et du Burkina Faso ont déjà choisi l’isolement.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), appuyée par la communauté internationale, s’inquiète de cette succession de coups d’État, qui affaiblissent la région face aux mouvements jihadistes, lesquels gagnent du terrain en direction du golfe de Guinée. La Russie elle-même a appelé au retour à l’ordre constitutionnel en votant, le 28 juillet, une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU et ce, pendant que la société Wagner alimente une propagande mortifère.

Spirale infernale

Au Niger, passé les premiers jours de rébellion, le doute s’installe au sein des forces de sécurité. Les dernières manifestations indiquent que le peuple est inquiet. Le pays avait marqué des points dans la lutte contre le terrorisme, et la communauté internationale s’engageait à ses côtés pour assurer un développement prometteur à une jeunesse toujours plus nombreuse. Aujourd’hui, la mutinerie peut détruire tous ces acquis. Il est encore temps d’enrayer cette spirale infernale, temps pour les Nigériens de choisir leur destin, de s’élever contre des choix imposés par un général déjà trop gâté et alimentés par une propagande mensongère.

Pour protéger les pays qui n’ont pas encore subi de coup d’État, la Cedeao pourrait ne pas reculer. Avec le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Bénin, qui se sont déjà déclarés prêts à intervenir au Niger, elle dispose d’une force militaire crédible. Une opération armée ne manquerait cependant pas de provoquer d’importantes pertes civiles. Les déclarations des dirigeants du Mali et du Burkina ouvrent la voie à une possible guerre civile, qui s’étendrait au Sahel et ferait le bonheur des jihadistes, lesquels n’attendent que l’affaiblissement de ces États pour étendre leur influence et renforcer leur emprise sur des populations délaissées.

Au Niger, alors que les dissensions entre putschistes sont déjà perceptibles, une instabilité durable ruinerait tous les progrès accomplis depuis plusieurs années, ferait fuir les investisseurs et mettrait fin à l’aide.

Risque majeur

Soixante-trois ans après son indépendance, le Niger a droit à sa pleine souveraineté. Des élections laissent toujours des déçus. Il n’empêche : elles restent le processus le plus fiable de désignation d’un chef d’État. Un putsch est la pire des solutions, et une opération militaire de la Cedeao présenterait un risque majeur pour la population.

Il appartient aux forces vives de la nation, aidées par des forces de sécurité conscientes du rôle qu’elles jouent dans la défense du pays, de chercher une sortie de crise. Jeunesse du Niger, réveille-toi ! Ne te laisse pas prendre en otage par les ambitions d’un général, et ne t’isole pas de ceux qui veulent t’aider.

Le Niger devait avoir une croissance à deux chiffres en 2023, la lutte antiterroriste commençait à porter ses fruits. Il appartient au peuple nigérien de choisir son destin, pas de se le faire voler. Le Niger pourra alors retrouver l’amitié de ses voisins et l’aide dont il a besoin pour lutter contre le terrorisme et assurer le développement pour une jeunesse pleine de promesse, dans une Afrique en croissance.