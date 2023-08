Au Cameroun, le Canon de Yaoundé, le rêve de grandeur d’Ahidjo

La scène se passe en 1980. Dans une rencontre devenue historique qui se déroule au stade Roumdé Adjia de Garoua, l’AS Bilima du Zaïre affronte le Canon de Yaoundé en finale de la Coupe des clubs champions d’Afrique.

Le président camerounais de l’époque, Ahmadou Ahidjo, a fait le déplacement de la capitale de la région du Nord pour ce match doublement inédit : c’est non seulement la première fois que ce stade, dont les travaux de construction se sont achevés en 1979, abrite une rencontre officielle, mais aussi et surtout la première fois que les deux équipes se rencontrent en finale.

Ahidjo en perd son cigare

La rencontre est serrée. Sur une nette occasion du virevoltant Théophile Abega, Ahmadou Ahidjo, confortablement installé dans les tribunes, lunettes de soleil sur le nez et cigare au coin de la bouche, tressaillit. Dans son mouvement, son cigare se détache de sa bouche et atterrit sur sa gandoura blanche. Stupeur dans l’entourage présidentiel, peu habitué à le voir perdre son légendaire flegme et laisser transparaitre pareille émotion.