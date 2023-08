[Série] Ces marques africaines devenues des succès internationaux

C’est un rendez-vous désormais scruté avec attention par les grandes marques présentes sur le continent. Chaque année, Brand Africa publie un classement des marques les plus en vue chez les consommateurs africains. L’enquête est réalisée par GeoPoll, Kantar et Brand Leadership dans 32 pays africains afin d’identifier, année après année, les marques les plus admirées. Et, année après année, les marques occidentales tiennent le haut du pavé avec dans l’ordre en 2023 : Nike, Adidas, Samsung, Coca-Cola, Apple… Il faut attendre la dixième place pour qu’une marque africaine, en l’occurrence l’opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN, ne fasse son apparition.

« Malgré l’optimisme suscité par les progrès de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et d’autres initiatives progressistes axées sur l’Afrique, les consommateurs ne donnent toujours pas leurs chances aux marques issues du continent », avait déploré Thebe Ikalafeng, fondateur et président de Brand Africa, lors de la présentation des résultats de l’enquête en juin, à Abidjan. Sur les 100 marques les plus admirées par les Africains interrogés, le nombre de marques africaines représentées dans le classement a même reculé de 20 % par rapport à 2022.

Pourtant, même si elles n’ont pas la notoriété des multinationales occidentales, certaines marques africaines se distinguent dans leur pays et, surtout, à l’export. Elles sont parvenues à faire la différence grâce à leur stratégie, en s’appuyant sur un savoir-faire local ou par leur positionnement original. Nous avons (arbitrairement) sélectionné quatre de ces produits ou de ces marques devenues des success stories, pour raconter leur histoire et la recette leur succès.

