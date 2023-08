Le bilan économique d’Ali Bongo Odimba est-il satisfaisant ?

Est-ce que le président gabonais, au pouvoir depuis 2009, a tenu ses promesses ? Alors qu’il s’apprête à briguer un troisième mandat, c’est la question que s’est posée une équipe de chercheurs, économistes et bénévoles, qui ont enquêté sur les réalisations du programme « Mon engagement pour un Gabon émergent », proposé par Ali Bongo Odimba (ABO) lors de sa candidature à la présidentielle de 2016. Selon leur rapport, le taux de réalisation se situerait à seulement 12 %. Sur les 105 promesses du président candidat d’alors, seules 13 auraient été pleinement tenues, 33 partiellement et 59 n’ont pas été suivies d’effet.

Les lacunes relevées par les auteurs du rapport concernent surtout les investissements dans les infrastructures, la gestion des déchets, le développement immobilier et le tourisme. Par exemple, les efforts visant à raccorder 100 000 citoyens supplémentaires au réseau d’eau potable et à ériger cinq nouveaux barrages hydroélectriques n’ont pas abouti. Idem pour la modernisation de l’hôpital de Melen, l’édification d’une vingtaine d’établissements scolaires, de 700 crèches, d’un port commercial et d’un port minéralier.