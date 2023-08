Après la fermeture de l’espace aérien nigérien, le chaos dans le ciel africain

Le Niger a annoncé, le 6 août, la fermeture de son espace aérien. « Face à la menace d’intervention qui se précise à partir des pays voisins, l’espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, jusqu’à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l’espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée », indique un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui a pris le pouvoir.

Cette décision a obligé un certain nombre de compagnies à dérouter ou annuler des vols. Et, les vols commerciaux programmés au départ de l’Europe à destination du sud du continent sont désormais contraints d’effectuer un large détour via le Benin, la Côte d’Ivoire ou le Mali, afin d’éviter le ciel nigérien.