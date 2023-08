Maroc-France : pourquoi les Lionnes ont déjà gagné

De la ferveur, de l’amitié, une petite dose d’incompréhension mutuelle, mais aussi et surtout une grande proximité. À la veille de la rencontre entre la France et le Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde féminine, qui se joue en Australie et en Nouvelle-Zélande, les principaux ingrédients qui caractérisent la relation franco-marocaine semblent réunis. Non sans un air de déjà-vu, les deux pays ont donc à nouveau rendez-vous avec leur histoire commune ce mardi 8 août.

Qualification historique