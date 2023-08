Maroc, Algérie : quel ministre de l’Industrie remportera la bataille des batteries électriques chinoises ?

LE MATCH – Trente six milliards de dollars, c’est le montant que la Chine envisage d’investir en Algérie. C’est du moins ce qu’a annoncé Abdelmadjid Tebboune au cours de sa visite à Pékin et à Shenzhen du 17 au 21 juillet. Flanqué d’une importante délégation composée de chefs d’entreprises et de ministres, dont celui de l’Industrie Ali Aoun, le président algérien a évoqué des accords « énormes et mutuellement bénéfiques pour les deux pays ».

Parmi les annonces phares de cette visite : la volonté de Xi Jinping d’implanter en Algérie « l’une des plus grandes usines de batteries au lithium », selon l’agence de presse officielle algérienne APS. Si aucun détail n’a été dévoilé concernant ce projet, l’annonce est scrutée par le voisin marocain, qui entend devenir la plaque tournante de l’industrie des batteries électriques en Afrique.