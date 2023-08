Présidentielle en RDC : Matata Ponyo Mapon trace sa route… malgré les doutes

Ancien ministre des Finances, puis Premier ministre de Joseph Kabila – avec à la clé un record de longévité à la primature –, Matata Ponyo Mapon s’est davantage construit une réputation de technocrate et d’adepte des chiffres macro-économiques, que celle d’un homme de terrain et d’amoureux des bains de foules. Mais cela ne l’empêche pas de briguer la magistrature suprême, à sa manière.

Le 2 août, dans son Kindu natal, dans la province de Maniema, le candidat de Leadership et gouvernance pour le développement (LGD, son parti, créé en 2022) a ainsi présenté son programme de société. Un long texte de 50 pages, consulté par Jeune Afrique, et qui s’articule autour de ce qu’il appelle « quatre priorités stratégiques » dans les secteurs de la défense et de la sécurité, des infrastructures, de l’industrie et des réformes étatiques.