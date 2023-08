Justin Katinan Koné : « Ces locales sont un test pour la présidentielle de 2025 »

Justin Koné Katinan, vice-président et porte-parole du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), à Paris le 31 octobre 2022. © A. BRECHAMPS pour JA

Justin Katinan Koné est l’une des figures du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), depuis sa création en octobre 2021. En tant que vice-président et porte-parole du parti de Laurent Gbagbo, il est très présent dans les médias et anime régulièrement une tribune au cours de laquelle il partage le point de vue de sa famille politique sur les sujets d’actualité. Il est récemment monté au front pour dénoncer l’absence de l’ancien président sur les listes électorales.

Rentré d’exil en avril 2021 après avoir passé dix ans au Ghana, cet ancien cadre des impôts a été réintégré dans l’administration. Il prépare désormais la campagne pour les municipales prévues le 2 septembre prochain, au cours desquelles il affrontera à Marcory le maire sortant et candidat du Parti Démocratique de Côte d’ivoire (PDCI), Sylvestre Emmou, et celui du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Ibrahim Konaté.

Depuis ses bureaux d’Angré, où il a reçu Jeune Afrique le 1er août dernier, il revient sur des questions d’actualité et évoque les enjeux des locales.

Jeune Afrique : Quels sont les enjeux des élections locales du 2 septembre prochain pour votre parti, le PPA-CI ?