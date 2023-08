Été 2023, ces people qui choisissent le Maroc

Comme tous les étés, le Maroc est l’une des destinations privilégiées des stars et des grands de ce monde. Depuis le 1er août, les vacances privées et familiales du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à Marrakech, font couler beaucoup d’encre et suscitent même la polémique. Du moins, du côté de ses adversaires politiques.

Sánchez « à la cool » à Kech

Ainsi, alors que le socialiste Sánchez peine à former un nouvel exécutif au lendemain des élections législatives du 23 juillet, à l’issue desquelles le Parti populaire (PP, droite) est arrivé en tête sans pour autant parvenir à former une majorité, Miguel Tellado, le secrétaire adjoint du PP, a qualifié ce séjour dans le royaume de « grotesque ». Quant à Santiago Abascal, leader du parti Vox (extrême droite), il a déclaré sur Twitter : « Sánchez préfère le Maroc à l’Espagne ».

Un fiel qui semble glisser sur les épaules du Premier ministre espagnol, filmé dans les rues de la Ville ocre l’air détendu, casquette gatsby, lunettes de soleil et chemise écrue en lin, puis mains dans les poches, entouré par sa femme et ses deux filles, en pleine discussion avec un guide marrakchi. Le palais de la Moncloa (résidence d’État du Premier ministre espagnol) a d’ailleurs fait savoir que ce séjour « strictement privé » était entièrement financé sur les fonds personnels de Pedro Sánchez, qui a choisi un vol commercial de la compagnie Iberia.

D’ici à quelques jours, le dirigeant espagnol et sa famille poursuivront leur séjour dans le nord du Maroc, à Tétouan, puis à Fnideq, où Mohammed VI a l’habitude de passer ses vacances. Doit-on s’attendre à une rencontre privée ? Difficile à dire, mais la destination choisie par Sánchez atteste de sa volonté d’afficher une certaine proximité avec Rabat.

Tanger, destination préférée des Saoud

Dans le nord du Maroc, justement – une destination moins show-off que Marrakech, mais très prisée du gotha –, une princesse saoudienne a fait son arrivée à Tanger, le 31 juillet. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de Lalla Hassa, fille (d’un premier mariage) du roi d’Arabie saoudite, Salmane Ben Abdel Aziz. Elle passera tout l’été à Tanger, ville qu’elle fréquente depuis son enfance.

La « Perle du Détroit » était déjà un lieu de villégiature pour le roi Fahd (décédé en 2005), et reste la destination préférée du roi Salmane. Ce dernier y possède une vaste résidence sur Jbel El Kebir (« la grande montagne ») – près du palais de la famille royale marocaine –, ainsi qu’un palais au bord de l’Atlantique, qu’il ne cesse d’agrandir.

Toujours à Tanger, mais dans une autre catégorie, l’actrice française Arielle Dombasle, épouse de Bernard-Henri Lévy, profite déjà de sa villa située sur les hauteurs de la Kasbah, avec vue sur le détroit de Gibraltar, et inonde ses fans de vidéos prises dans son jardin foisonnant de bougainvilliers. Le designer britannique Jasper Conran a, quant à lui, profité des plaisirs de la Villa Mabrouka – ancienne demeure d’Yves Saint Laurent –, avant de s’envoler vers l’Espagne, pour une autre ville arabo-andalouse, Séville.

Kylian Mbappé, Michael Jordan…

Si Tanger demeure un spot réservé aux happy few, Marrakech – la ville la plus touristique du royaume, et la plus connue dans le monde –, est, depuis juin, le théâtre d’un (habituel) défilé de stars. Parmi elles : le footballeur égyptien Mohamed Salah, pièce maîtresse du Liverpool FC, qui a choisi de fêter ses 31 ans dans la Ville ocre, le 15 juin. Quelques jours plus tard, c’était au tour de Kylian Mbappé (PSG), d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone, qui s’apprête à rejoindre le PSG), d’Eduardo Camavinga (Real Madrid) et de Dayot Upamecano (Bayern Munich) de prendre quelques jours de repos bien mérités sous le soleil de Marrakech.

Kylian Mbappé, qui a déjà visité la ville plusieurs fois avec son meilleur ami, l’Hispano-Marocain Achraf Hakimi (également au PSG), a été aperçu à l’ouverture du Mayfair Watches, un magasin de montres de luxe. Autre sportif de classe mondiale présent à Marrakech : l’Américain Michael Jordan, légende du basket-ball, qui est venu avant les grandes chaleurs, en mai, et a beaucoup apprécié le Musée des confluences Dar El Bacha.

Il semblerait, aussi, qu’un séjour à Marrakech répare les cœurs brisés. Ainsi, la chanteuse Shakira s’y est précipitée, en début d’année, pour se consoler de sa rupture avec le footballeur espagnol Gerard Piqué. La cité impériale a également accueilli Irina Shayk, actrice et mannequin russe d’origine tatare – l’une des plus belles femmes du monde selon la gent masculine –, qui y a passé ses vacances en célibataire, au cours de la deuxième quinzaine de juillet. La jeune femme a particulièrement apprécié la nuit passée dans un bivouac de luxe, dans le désert d’Agafay.

Zelliges et emojis

Au même moment, Oprah Winfrey, la star du petit écran américain, déposait ses valises dans la Ville ocre afin d’y passer 48 heures. Deux journées intenses, au cours desquelles l’animatrice la plus influente des États-Unis s’est promenée au souk Sellamine et a dansé au rythme de la dakka marrakchia. Ébaubie, c’est bien le terme, puisqu’elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux afin d’exprimer son « émerveillement » pour la culture marocaine.

Toujours à Marrakech, à la mi-juin, l’actrice française Laura Smet, fille de la comédienne Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, n’a pas profité du farniente, mais des salles de sport de la ville, où elle a multiplié les séances intensives. Des moments qu’elle a partagés sur son compte Instagram, avec un emoji en forme de cœur et un emoji du drapeau marocain.

Certaines célébrités se sont montrées plus aventureuses. Comme la star bollywoodienne Malavika Mohanan, qui, après avoir visité Fès et Marrakech, a fait une randonnée sur le Mont Toubkal (4 167 m). Les acteurs américains Meagan Good et Jonathan Majors ont, eux, misé sur Fès, la capitale spirituelle du royaume. Un séjour en amoureux, au cours duquel le couple a visité Art Naji, le plus grand magasin de poteries et de zelliges de la ville, sans doute source d’inspiration pour leur prochaine « déco ».