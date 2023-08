Comment le Congo a séduit Standard and Poor’s

En quelques mois, Brazzaville est parvenu à devenir le bon élève du « Big Three » de la notation. Le 28 juillet, Standard & Poor’s (S&P) a rehaussé la note du Congo en la faisant passer de B- à B sur le court terme et de CCC+ à C sur le long terme, avec une perspective stable.

L’agence l’avait déjà fait progresser l’année dernière de CCC+ à B-, tandis que celles de Fitch Ratings et de Moody’s s’inscrivaient sur cette lancée, évoluant respectivement de CCC à CCC+ et de Caa1 à B3. Les agences s’appuyaient alors sur des perspectives de croissance favorables et une meilleure gestion des finances publiques.