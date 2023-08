Comment l’Afrique peut profiter de la course entre la Chine et les Occidentaux pour les métaux rares

C’est une nouvelle étape dans l’escalade de la bataille pour l’accès aux métaux rares. Depuis le 1er août, la Chine, leader incontesté du secteur, a soumis à un visa les exportations de gallium et de germanium, deux minerais essentiels à la fabrication des semi-conducteurs que l’on trouve dans nombre d’objets électroniques, des smartphones aux batteries électriques. Cette décision, annoncée le 3 juillet 2023 par le ministère chinois du Commerce et l’Administration des douanes, est éminemment politique et stratégique, dans un contexte de guerre économique entre Pékin et Washington.