Qui est la Marocaine Meryem Chami, à la tête d’Axa Afrique ?

Aux commandes des branches Maroc et Cima (Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal) d’Axa Assurances, la Marocaine Meryem Chami vient d’être intronisée à la tête du pôle Afrique de l’assureur français. La quadragénaire remplace Hassan El-Shabrawishi, propulsé directeur général des marchés internationaux (Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Inde, etc.).

Formée en France, diplômée de l’école d’ingénieurs de Bretagne et de l’École nationale des ponts et chaussées, cette spécialiste en réseau et en finance a intégré le géant français des assurances en mars 2020. Si le contexte était assez complexe en raison de la crise sanitaire mondiale, Meryem Chami en a fait une opportunité.