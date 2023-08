Avec ses smartphones Tecno, Transsion entre dans le top 5 mondial

Un ouvrier travaille dans une usine de fabrication de Transsion à Gazipur, dans la banlieue de Dhaka, la capitale du Bangladesh, le 27 juin 2022. © Salim/XinHua via AFP

« Qui est Transsion ? » « Quelle est cette marque peu connue qui entre dans le top 5 des smartphones ? » Depuis quelques jours, la presse occidentale tombe des nues. Parce qu’il se place pour la première fois de son histoire à la cinquième place des plus gros producteurs de smartphones au monde, l’Occident découvre l’existence du groupe chinois Transsion, fondé en 2006 et détenteur des marques Tecno, Infinix et iTel.