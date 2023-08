La France dépend-elle des ressources en uranium du Niger ?

Au lendemain des manifestations du 30 juillet devant l’ambassade à Niamey, le président Emmanuel Macron a affirmé ne tolérer aucune atteinte contre son pays et ses intérêts. « Quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux entreprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable », a prévenu l’Élysée.

Au-delà des 1 500 militaires et des 500 à 600 ressortissants français sur place, Niamey représente un enjeu économique stratégique pour Paris. Avec Orano, la multinationale détenue à hauteur de 45 % par l’État français, le pays importe de l’uranium naturel du désert nigérien, indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires de l’Hexagone.